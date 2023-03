Aquest proper cap de setmana hi ha canvi d’hora. Serà la matinada de dissabte a diumenge, quan els rellotges s’avançaran i a les dues passaran a ser les tres. El dia s’allargarà i aquest és un senyal d’entrada en el bon temps. El debat del canvi d’hora fa anys que hi és, sobre si és necessari. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Preferiries que l'horari d'estiu es mantingués tot l'any? Sí No Results Vote