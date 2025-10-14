Enquesta: Creus que el Govern ha de prendre mesures dràstiques respecte dels edificis construïts en zones inundables?

Les imatges que han deixat els episodis de pluja, aquest darrer diumenge al Montsià i Baix Ebre, recorden molt als aiguats a les Terres de l’Ebre, fa només quinze dies, o a la gota freda que es va viure al País Valencià fa prop d’un any. Imatges de gent amb la casa inundada, i treballant per començar de zero.
Tot això porta a mirar els mapes d’inundabilitat de l’ACA i preguntar-se què s’ha de fer per evitar que els ciutadans ho perdin tot amb els episodis de pluja violenta. Fa un any, a La Veu de l’Anoia vam explicar com la zona d’Igualada-Montbui i La Pobla de Claramunt eren les que tenien un perill d’inundabilitat més elevat a la comarca, seguint, amb menys afectació a Vilanova del Camí, i, de forma residual, a l’entorn de Capellades.
Per aquest motiu, aquesta setmana et preguntem: