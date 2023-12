Publicitat

S’acosten les festes de Nadal, i com és costum les cites entre amics i família són el dinar de Nadal i Sant Esteve, la nit de Cap d’Any i el sopar o dinar de Reis. També hi ha qui celebra la Nit de 24 de desembre. En general, les festes de Nadal són moments de retrobaments, intercanvis de regals i llargues sobretaules. Per altra banda, hi ha famílies que celebren Nadal amb costums propis o bé que no ho celebra.

Per aquesta raó, avui preguntem:

Ets de celebrar les festes de Nadal de manera tradicional o prepares altres alternatives? Nadal tradicional

Nadal alternatiu VotaResultat

