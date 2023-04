Enquesta: et sembla lògic que no es puguin omplir les piscines privades però sí les comunitàries?

El Govern va explicar la setmana passada que finalment es permetrà omplir les piscines d’ús comunitari però que es seguirà prohibint omplir les piscines privades. La portaveu de l’Executiu explicava que de moment no està detallat quines piscines tindran aquest caràcter comunitari però ha assegurat que s’hi està treballant perquè, un cop s’aprovi el nou pla, hi quedi especificat. La portaveu ha argumentat aquest canvi per raons de salut pública i per tal que aquests equipaments puguin fer de refugi climàtic. És per això que aquesta setmana us preguntem:

