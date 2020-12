Aquest dimarts falten just 10 dies pel dia de Nadal, precisament els dies que es demanen de confinament en cas d’haver estat en contacte amb algun cas positiu de coronavirus. És per aquest motiu que hi ha persones que han decidit reduir encara més la seva activitat social de manera voluntària, per així reduir riscos de contagi o de confinar-se per haver estat en contacte amb algun positiu i, per tant, no poder celebrar el Nadal en família. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Estàs reduint encara més l'activitat social per poder celebrar el Nadal en família? Sí No Results Vote