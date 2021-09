Enquesta: estàs d’acord amb mostrar el carnet Covid per entrar a locals d’oci i restaurants?

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu el passaport covid com una eina que es podria aplicar en cas de repunt de la pandèmia per evitar tancar activitats. “Abans de dir tanquem això, podem estudiar i valorar el passaport covid”, va dir la setmana passada en una entrevista a ‘Rac 1’ després de la sentència del Tribunal Suprem que avala aquest instrument a Galícia. Per tant, Aragonès ho ha plantejat com una opció per aplicar en un futur si la situació de la covid empitjora però no per posar-lo ara en funcionament posant una “trava” per accedir a la restauració. Aragonès ha conclòs que el Govern està “obligat” a estudiar la qüestió avaluant amb detall la sentència del Suprem per veure si és viable. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Estàs d'acord amb mostrar el carnet Covid per entrar a locals d'oci i restaurants?