Aquest passat diumenge es va celebrar a Madrid, a la Plaça de Colón, una manifestació contra els indults als presos polítics catalans, amb la presència de polítics de PP, Ciutadans o Vox. Per altra banda, des del govern espanyol ja s’estan llençant missatge que aquests indults estan a punt de concedir-se i, per tant, els 9 presos polítics catalans que encara estan a la presó en podran sortir en els propers dies i setmanes. És per això que aquesta setmana us preguntem:

