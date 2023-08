Enquesta de la setmana: què et sembla que el pregó de la Festa Major d’Igualada s’avanci a dilluns?

Una de les novetats de la Festa Major d’Igualada d’aquest any serà l’avançament del pregó, que acostumava a ser dijous però aquest any passarà a dilluns. Un fet, que segons explicaven els responsables de l’Ajuntament es deu al fet que en els darrers anys moltes activitats ja es feien abans de dijous i es vol donar el tret de sortida oficial a la festa el mateix dilluns. Un pregó que, per cert, aquest any anirà a càrrec de l’humorista Peyu. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Compartir