Queda poc més d’un mes per les eleccions municipals, i un dels temes que serà protagonista a la majoria de municipis és el de la seguretat.

A Igualada, diversos grups ja han fet diverses propostes per millorar-la i en altres municipis també és un debat que està a l’ordre del dia.

En aquest context, aquest dimarts es celebra una nova edició del Dimarts amb Veu, a 2/4 de 8 a l’Ateneu Igualadí, amb la seguretat com a tema de debat. És per això que aquesta setmana us preguntem: