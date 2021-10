Enquesta: creus que s’hauria de suspendre de sou i feina als treballadors no vacunats?

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha proposat suspendre de sou i feina als treballadors que no tinguin el certificat covid. En una entrevista a RAC1, Ginesta ha dit que si el treballador decideix ni vacunar-se ni fer-se la prova per accedir al centre de treball, és a dir “ni col·laborar en l’interès comú ni en la salut de tothom”, caldria suspendre “el contracte de treball i la persona deixi de rebre el seu salari”. Una proposta a la qual ja s’hi han oposat els sindicats i que el conseller de Salut ha considerat que podria arribar a ser “contraproduent”. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que s'hauria de suspendre de sou i feina als treballadors no vacunats?