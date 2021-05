Enquesta: creus que ha estat efectiu el toc de queda?

Després de mes de mig any amb toc de queda, aquest diumenge s’acabarà la prohibició de no sortir al carrer durant la nit. En el cas de Catalunya, a les 10 era l’hora límit per confinar-se a casa i no se’n podia sortir, excepte casos justificats, fins les 6 del matí. Aquesta mesura, el toc de queda, es va implementar amb la intenció de reduir les trobades entre diferents grups de persones i frenar els contagis de coronavirus. Per altra banda, però, també ha estat criticada per ser una restricció de llibertats que alguns consideraven excessiva. És per això que, veient que aquesta setmana ja s’acabarà el toc de queda us preguntem:

