Enquesta: creus que es repetiran eleccions al Parlament de Catalunya?

Després de les eleccions del 14 de febrer semblava que l’únic camí possible era un pacte entre Esquerra i Junts per formar govern. Tot i que les relacions van ser força tenses durant la legislatura passada, els resultats donaven poc marge a altres combinacions. Però tres mesos després de les eleccions encara no s’ha arribat a cap acord i el temps per escollir a un president de la Generalitat es va esgotant. Aquest darrer cap de setmana, de fet, Esquerra ha donat el pas i ha anunciat la seva intenció de governar en solitari, però des de Junts no els han assegurat els vots per tal que això sigui possible. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que es repetiran eleccions al Parlament de Catalunya?