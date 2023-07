Després de les eleccions al Congrés dels Diputats de diumenge passat, el panorama polític espanyol depèn del suport dels partits independentistes. Esquerra ja s’ha mostrat disposada a donar suport a un govern de PSOE i Sumar, mentre que Junts de moment n’és força reticent, a no ser que s’acordi un referèndum a Catalunya. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que es podrà formar govern o hi haurà repetició electoral a Espanya? Es formarà govern Hi haurà repetició electoral