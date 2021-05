Aquesta setmana s’ha fet públic l’esborrany d’un document del govern espanyol en què es proposa que els alumnes segueixin portant mascareta i es mantinguin els grups bombolla de cara al curs vinent. La mesura pretén que es pugui continuar fent classes de manera presencial i es creu que per fer-ho seguirà sent necessari l’ús de la mascareta. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que és necessari que els alumnes segueixin portant mascareta a l'escola el curs vinent? Sí No Results Vote