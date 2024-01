Enquesta: Creus que el tema de la immigració s’hauria de debatre també a Catalunya?

Publicitat

En els darrers dies, la qüestió migratòria ocupa els titulars de tots els mitjans nacionals, i és que Junts i PSOE han posat sobre la taula un acord amb decrets decisius que no han estat del tot compartits entre els de Puigdemont i els socialistes. Junts per Catalunya sembla que hauria pactat la “delegació integral de les competències d’immigració” amb PSOE, a “canvi de no obstaculitzar la validació de tres reials decrets del Govern”, segons van anunciar els independentistes en un comunicat.

Segons informes de l’Idescat, les últimes dades registrades del 2021 Catalunya, la immigració externa va augmentar un 26% i a Espanya un 26,5%.

En vista d’aquesta situació actual i que la immigració torna a ser tema protagonista de la graella informativa, aquesta setmana preguntem:

