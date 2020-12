Enquesta: creus que el govern hauria d’haver estat més dur en restriccions per Cap d’Any?

Dilluns el Govern de la Generalitat, en roda de premsa, optava per no modificar les restriccions vigents de cara a Cap d’Any, reclamant la responsabilitat personal en les trobades i celebracions. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que el govern hauria d'haver estat més dur en restriccions per Cap d'Any?