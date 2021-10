Enquesta: creus que continuaran els botellots amb l’obertura de l’oci nocturn?

El Govern aprovarà la reobertura de l’oci nocturn en espais interiors a partir d’aquest divendres. Actualment estan oberts només els espais exteriors fins a les tres de la matinada i senes ball. Aquesta reobertura parcial es va produir el 23 de setembre, després que les discoteques i les sales de festes portessin més de 100 dies tancades des de l’explosió de casos de la cinquena onada a finals de juny. El sector fa temps que reclama l’obertura dels locals atenent a l’evolució positiva de la pandèmia i com a via per, creuen, aturar els macrobotellots que s’han anat succeint durant els darrers mesos. És per això que aquesta setmana us preguntem:

