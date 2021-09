Pel proper 24 d’octubre hi ha prevista una consulta popular a Jorba per tal que els veïns opinin sobre la possible construcció d’un polígon industrial al municipi. Seria part del PDUAECO, que ja ha estat rebutjat per Vilanova del Camí per posar-lo a Can Titó i per Òdena per ubicar-lo a Can Morera. Es tracta d’un projecte amb implicació a tota la comarca i és per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que caldria una consulta popular a tota la Conca d'Òdena, sobre el Pla Director dels possibles nous polígons industrials?