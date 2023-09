Falten pocs dies per a la Diada de Catalunya, enguany el dilluns 11 de setembre a Barcelona hi ha prevista una manifestació convocada per entitats independentistes amb motiu de la festivitat. La concentració d’aquest 2023 consistirà en marxes de quatre columnes que caminaran fins a la plaça d’Espanya des de diferents punts de ciutat comtal.

Per aquest motiu, et preguntem:

