El ciberatac d’aquest passat cap de setmana a l’Hospital Clínic, que segueix afectant al centre sanitari, ha tornat a posar en evidència que la ciberseguretat és un dels temes claus a reforçar. Amb les noves tecnologies també ha canviat la manera de delinquir i any rere any les estafes a internet augmenten de manera considerable. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Acostumes a pendre mesures per evitar estafes online? Sí No Results Vote