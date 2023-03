Endesa obre 332 expedients per frau elèctric a l’Anoia, amb un consum anual equivalent a dues mil famílies

Qui més qui menys, coneix algun cas de qui té “l’electra punxada”. És un dels fraus més comuns en aquest país, per la facilitat -no exempta de risc físic- d’assolir-ho. Fins i tot hi ha tutorials facilíssims d’entendre a Internet. El frau no només abasta als reconeguts com a “okupes” o als que, de manera absolutament il·legal, tenen una plantació de marihuana. També hi ha casos de persones que, simplement, volen estalviar-se pagar factures, malgrat que són conscients que estan cometent un delicte, cada vegada més perseguit.

La companyia Endesa, la que compta amb més clients al país, ha proporcionat a La Veu en exclusiva -i per primera vegada- dades oficials sobre el frau elèctric.

332 expedients, d’ells 25 per marihuana

A la comarca, Endesa va obrir l’any 2022 un total de 332 expedients per frau elèctric, dels quals 25 són relacionats amb plantacions de marihuana. Podeu veure en aquesta pàgina un quadre amb els municipis que tenen més volum de frau, i hem obviat quatre pobles més (la Pobla de Claramunt, Vallbona, Sant Martí de Tous i Calaf) perquè es tracta de molt pocs expedients. En total, l’energia defraudada puja a 6,8 milions de kilowats/hora, dels quals 4,2 són per plantacions de marihuana, que acostumen a tenir un alt consum elèctric per donar el màxim rendiment a les plantes.

Piera lidera el rànquing del frau elèctric a la comarca, amb 89 expedients oberts, seguida d’Igualada (72), Masquefa (30) i la Torre de Claramunt (28). Amb tot, cal tenir present que la major part del consum defraudat se l’emporten els encara pocs expedients relacionats amb la marihuana, un total de 25. Valgui l’exemple d’Argençola: només hi ha 2 expedients oberts, un d’ells és per una plantació, amb un consum de 993.034 kwh, del total d’1.006.613 kwh defraudats. Val a dir que aquests 18 expedients de casos relacionats amb marihuana -en coordinació amb els Mossos d’Esquadra- representen només el 3% dels 746 que hi ha a tot el país, i això que, segons la policia, l’Anoia és un dels “temples” més importants per a les màfies que trafiquen amb aquesta droga. Aquestes xifres, doncs, deuen quedar-se curtes…

Gairebé el consum de 2.000 cases de la comarca

El volum d’energia defraudada -i que, en termes oficials, Endesa considera ara “recuperada”, el que es coneix en l’argot com a “kilowats fantasma”- equivaldria a gairebé dues mil llars (1.940, exactament) de la comarca. Per fer aquest càlcul es pren com a referència un consum mitjà anual de 3.500 kwh per una família de 4 persones.

Més denúncies anònimes

Alguns d’aquests expedients s’han pogut obrir gràcies a les denúncies anònimes. Endesa informa que l’any passat es van rebre 62.769 denúncies per frau elèctric (per web, telèfon o formulari), és a dir, unes 172 al dia. Aquestes denúncies s’han traduït en 21.195 inspeccions. Això significa un augment del 75% respecte el 2021.

Aquest any es preveu doblar el número d’inspeccions arreu de Catalunya i, per tant, en conseqüència, s’incrementaran el número d’inspectors.

Aquestes denúncies anònimes es poden realitzar per correu electrònic (anomalias@enel.com) o bé trucant al 800 760 220 o emplenant aquest formulari.

Un risc greu per als veïns

“El frau elèctric suposa un perjudici per a tota la societat, ja que es tradueix en un increment de la factura elèctrica del conjunt dels consumidors i posa en risc tant la seguretat com la qualitat del subministrament de la resta d’usuaris. Però, per damunt de tot, les connexions irregulars i manipulacions de la instal·lació elèctrica impliquen riscos importants per a la salut de la persona que les realitza i de les que l’envolten, ja que poden provocar incendis, electrocucions i descàrregues elèctriques”, assenyala José Manuel Revuelta, director general d’Infraestructura i Xarxes d’Endesa.

En els últims anys s’han registrat nombrosos casos d’incendis en habitatges dedicats al cultiu de marihuana, no només en zones aïllades sinó en pisos pertanyents a blocs d’habitatges, la qual cosa és una amenaça per a la seguretat de la resta de veïns.

A més, les infraestructures elèctriques utilitzades en aquestes instal·lacions són cada vegada més sofisticades i, en alguns casos, demanden una potència equiparable a una d’ús industrial, la qual cosa evidencia l’enorme càrrega elèctrica que suporta la xarxa de distribució, que no està dissenyada per abastar aquesta demanda “fantasma”.

Això provoca situacions de gran risc elèctric que fan que actuïn les proteccions dels centres de transformació o que es cremin línies subterrànies o fins i tot centres de transformació, la qual cosa provoca interrupcions del subministrament a la resta de residents de la zona. El resultat és un augment de les incidències i un deteriorament de la qualitat de subministrament en zones amb nivells de frau elevats.

El pes de les plantacions tipus “indoor” (d’interior) està augmentant en els darrers any en permetre obtenir més collites que els cultius d’exterior, fins a quatre en un any. Necessiten grans quantitats d’electricitat per fer funcionar els sistemes d’il·luminació, climatització i ventilació necessaris per al cultiu i obtenen aquesta electricitat mitjançant enganxaments il·legals a la xarxa.

Lluita contra el frau

La col·laboració amb les forces de seguretat i l’ús de noves tecnologies estan permetent reforçar la lluita contra aquest greu problema. Durant el darrer any, Endesa va realitzar més de 2.000 operacions conjuntes amb les forces de seguretat per combatre les connexions il·legals a la xarxa arreu de l’estat.

En aquest sentit, Endesa reitera el seu oferiment a col·laborar amb totes les institucions per solucionar el problema de la proliferació de les plantacions de marihuana, que concerneix el conjunt de la societat i que fa necessari actuar en diferents fronts (polític, jurídic, de seguretat…), de manera coordinada i amb un mateix objectiu.