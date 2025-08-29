L’Encambra’t 2025 omplirà Igualada de música de cambra amb formació i concerts fins diumenge

Fins al 31 d’agost, Igualada acollirà una nova edició de L’Encambra’t, un festival de música de cambra intensiu i immersiu adreçat a joves intèrprets. El projecte combina formació d’alt nivell i actuacions públiques en un entorn de convivència artística i pedagògica que estimula el creixement musical i personal. Aquest festival és una iniciativa del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.
Durant una setmana, joves músics viuran una experiència intensiva centrada en dues modalitats formatives: la Camerata i els grups de cambra de petit format.
Carlota Carner, regidora de Joventut, ha posat en valor “la qualitat d’aquest festival que s’ha consolidat com una oportunitat per als joves intèrprets per perfeccionar la tècnica i la interpretació en grup alhora que ofereix la oportunitat de mostrar els coneixements obtinguts en diversos concerts en espais icònics d’Igualada.
Com cada any, l’Encambra’t dedica els matins a la Camerata, una formació col·lectiva d’entre 20 i 30 alumnes que treballa sense director, fomentant la responsabilització musical, la iniciativa individual i la cooperació entre iguals.
A les tardes, els participants treballen en grups de cambra de petit format, una pràctica essencial per al desenvolupament artístic dels joves intèrprets. Les sessions tenen lloc a Cal Badia, fins aquest 29 d’agost. L’Encambra’t vol acostar la música clàssica a la ciutadania amb una programació artística oberta i gratuïta de concerts a diferents espais de la ciutat. L’Encambra’t 2025 reafirma un any mes el seu compromís amb la formació musical, la creació artística col·lectiva i la integració amb l’entorn cultural i social d’Igualada.
Programa Encambra’t 2025 a Igualada
Els primers concerts comencen aquest divendres
29 agost
- Concert Itinierant de cambra
- Hora: 19:30h
- Lloc: Asil d’Igualada
- Diversos grups d’alumnes oferiran concerts simultanis a l’Asil d’Igualada, creant un recorregut musical pels espais interiors i patrimonials del centre.
30 agost
- Concert del professorat
- Hora: 20:30h
- Lloc: Cementiri Nou
- El professorat del festival oferirà un concert de música de cambra com a referent artístic per als alumnes. Enguany, el programa inclourà la 7a Simfonia de Beethoven.
31 agost
- Concert final de la Camerata
- Hora: 20:30h
- Lloc: Museu de la Pell.