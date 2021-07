Entrevista a Joan Matiu, enginyer químic i empresari. Vice-president de la UEA, president de l’AEPIC i president del Rotary Club Igualada.

Nascut a Igualada el 1973, igualadí de tota la vida, enginyer químic i empresari. Dirigeixo l’empresa Productes Agrícoles MACASA, on en soc la tercera generació. Fabriquem fertilitzants per l’agricultura, que comercialitzem amb la marca LABIN, enfocats sobretot a productes ecològics i a l’economia circular. Actualment també soc vice-president de la UEA, president de l’AEPIC, l’Associació d’Empresaris del Polígon industrial Les Comes, i aquest curs president del Rotary Club Igualada.

Diuen que el 1905 l’americà Paul Harris, va fundar Rotary per construir un món on les persones s’uneixen per fer accions que generin canvis perdurables tant de caire personal com en les seves comunitats. Aquest objectiu és compartit per moltes organitzacions. Quina és la diferència que aporta Rotary?

En realitat ROTARY va néixer com el que avui en diríem “networking”. Persones de diferents professions que es reunien per generar relacions d’amistat i contactes dins d’un àmbit social. Quan el 1907 van tindre l’ocasió de promoure la instal·lació d’uns lavabos públics a Chicago, van ser conscients de la força que generava l’ajuntar les seves capacitats de gestió per emprendre projectes al servei de la Comunitat.

A diferència d’altres organitzacions, no es tracta de destinar diners perquè altres els gestionin per invertir en projectes, també molt respectables. La nostra potència, més que econòmica, són les nostres capacitats professionals posades al servei de la comunitat, per aconseguir canvis positius i perdurables a persones tant del nostre territori com d’àmbit internacional.

Avui hi ha a tot el món gairebé dos milions d’associats i més de 35.000 clubs que diuen volen transformar les seves comunitats fent accions en l’àmbit local i internacional. No en podríem dir un lobby?

Un lobby pretén, i se li suposa, capacitat per pressionar a administracions o empreses en l’àmbit polític i econòmic. No és el nostre cas, ni ho pretenem. Els rotaris emprenen projectes locals, i a través de La Fundació Rotaria, els del Tercer Món. Tenim autonomia per fer accions al nostre territori. De mitjana, cada club emprèn de 4 a 5 projectes solidaris cada any. És a dir, els 35.400 clubs aconsegueixen més de 140.000 accions solidàries cada any. Aquesta és la força i l’objectiu de ROTARY. La Fundació canalitza inversions amb un pressupost anual de 100 milions de dollars. Al rànquing que es publica cada any apareix sempre entre les cinc primeres ONG del món. Aconseguim la màxima puntuació en transparència econòmica i bona administració. Les despeses d’administració, promoció i organitzatives, no superen el 8% front al 35% habitual a altres ONG. L’acció internacional més important és la campanya END POLIO NOW endegada el 1988 quan hi havia 350.000 casos al món, i desprès de vacunar 2.500 milions de nens, aquest any s’han donat ja només 42 casos a Afganistan i Pakistan. Estructures que actualment s’estan utilitzant per campanyes de vacunació contra la COVID.

Quins projectes té endegats Rotary a casa nostra?

Des de 1995, portem organitzant 26 Concerts Solidaris. Cada any destinem els beneficis a projectes concrets d’entitats igualadines no lucratives com l’Asil, Apinas, Àuria, Càritas, Sta. Maria, Cavalcada de Reis, Banc de Queviures, Hospital d’Igualada, Moixiganguers, Fundació Sant Josep, i altres.

Des de 1991 organitzem el Camp “Catalunya Art&Natura”. Arriben 14 nois/noies dels cinc continents i conviuen amb famílies igualadines. Coneixen Igualada i Catalunya. Són a prop de 500 els estudiants que hem rebut. També enviem joves de l’Anoia a Camps Internacionals. Ja en portem 350. Participem amb l’Ajuntament i la Universitat, junt amb altres entitats, als Premis de Recerca i a l’estudiant amb millor nota de selectivitat. Quatre joves que viatgen als Camps internacionals patrocinats pel nostre Club. Anualment fem la Plantada d’Arbres. Aquest any amb col·laboració de Clubs de Barcelona, hem aconseguit plantar 325 alzines al costat de l’Estadi Atlètic.

En què consisteix la cerca de millora personal? És un ideari polític i social? Com es pot fer per entrar-hi?

Els rotaris estem compromesos amb uns valors que responen aquestes preguntes: AMISTAT, entre els rotaris de tot el món. En els nostres viatges som admesos als 35.400 clubs. DIVERSITAT, política, de gènere, de procedència, de religió, d’edat. INTEGRITAT, al rotari se li suposa que practica l’ètica en els negocis i tots els àmbits de la vida professional i privada. SERVEI HUMANITARI, disposats a fer accions per millora de les persones necessitades. LIDERATGE, tots els rotaris disposats a liderar el club com a President/a durant un any.Fem reunions-sopars dues vegades cada mes i alternem discussió de projectes amb conferencies dels temes mes diversos i interessants.

Com s’organitza internament? Com s’elegeixen els càrrecs? Quina vinculació i dependència hi ha entre altres clubs de Rotary?

Els 35.400 clubs, estem agrupats amb 540 Districtes. A Espanya n’hi ha tres amb 240 clubs i 4.450 rotaris. A les assemblees districtals, s’escullen els Governadors que a la vegada voten el president Mundial. Els càrrecs electes són sempre per un any.

Hi ha directrius centrals? On hi ha la seu de l’organització mundial? Hi ha possibilitat d’accedir a càrrecs internacionals?

La seu central és a Evaston (USA). A Zuric hi ha la delegació que gestiona Europa i Àfrica. Tot rotary podria arribar a president mundial. Ha de tenir però un currículum d’experiència i aportacions a Rotary molt exigents.

Per què vas entrar a Rotary?

Ja coneixia alguns membres del club i comparteixo plenament tots els seus valors. Estar a Rotary em permet posar el meu granet d’arena per millorar la societat, ajudant tant els d’aquí com als més llunyans.