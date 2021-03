En marxa una formació per facilitar les classes virtuals de les acadèmies d’extraescolars

La comarca de l’Anoia compta amb més d’una setantena d’empreses dedicades als ensenyaments no reglats i d’aquestes 35 són d’Igualada. Totes aquestes acadèmies d’extraescolars estan enfocades a l’ensenyament d’idiomes, arts plàstiques, dansa, informàtica i noves tecnologies, entre altres especialitats. Aquest sector representa un dels puntals en l’ensenyament extracurricular i l’adquisició de competències tècniques, específiques i també transversals dels nostres infants, joves i no tant joves.

Conscients de la difícil situació que estan patint les acadèmies que imparteixen formació extraescolar tant per a nens, adolescents i per adults, l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia han organitzat una formació que vol donar eines tècniques i comunicatives perquè els assistents a les formacions virtuals puguin treure el mateix profit que quan fan les classes presencials.

Formació per a les acadèmies extraescolars

Aquesta formació ha arrencat avui, dijous 4 de març, i té una durada de 16h i està impartida per experts de la Fundació Pere Tarrés. Es tracta d’una resposta i solució a les demandes i propostes sorgides a la taula de treball de la qual formen part la majoria de les acadèmies d’extraescolars de la comarca. Aquesta taula es va crear a finals del passat any 2020 de la mà de la Unió Empresarial de l’Anoia i té com a principal objectiu compartir les problemàtiques i inquietuds comunes que té aquest sector i trobar solucions que les ajudin a superar la situació generada per la Covid-19.

Aposta conjunta per al talent, l’especialització dels sectors més afectats

Una de les principals tasques en la situació actual de l’Ajuntament d’Igualada és donar suport als sectors econòmics més afectats i ajudar-los a especialitzar-se i adaptar-se a la situació actual i futura. Des de la UEA s’agraeix a l’administració local el suport i l’escolta activa a les demandes dels diferents sectors econòmics. L’ensenyament d’activitats extraescolars en format online és clau pel futur del nou talent de l’Anoia, i la seva existència és imprescindible i fonamental, per aquest motiu es considera important la formació de formadors.