En marxa les obres de la zona esportiva de Sant Martí Sesgueioles

La setmana passada es va iniciar l’enderroc de l’edifici de la zona esportiva per tal de prosseguir amb l’inici de la construcció de l’edifici de l’equipament esportiu de Sant Martí Sesgueioles, adjacent a la piscina municipal.

Després de l’enderroc complet, s’aniran instal·lant els diferents mòduls de l’edifici. L’empresa encarregada de les obres és una empresa capdavantera en el sector de la construcció d’equipaments amb criteris de construcció passiva, salut, sostenibilitat i màxima eficiència energètica.

Tal com va informar l’Ajuntament, el projecte contempla la creació d’un edifici sostenible, de fusta, a la zona de la piscina municipal, amb uns nous lavabos adaptats, una zona de bar i coworking, un espai per la persona socorrista de la piscina i l’àrbitre, i la zona de vestidors adaptats. Generalitat i Diputació de Barcelona subvencionen la construcció del nou edifici

El cost total de la inversió de l’edifici està previst que sigui de 425.000 euros que es finançaran a través de subvencions aconseguides per part de Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament ha aconseguit l’import màxim possible, de 250.000€ dins la línia de subvencions per a inversions i de 120.000€ de la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits, en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per al període 2020-2024 (PUOSC), de Generalitat de Catalunya.

La resta de diners es demanaran a la Diputació de Barcelona, en el moment que es posi en marxa el Programa general d’inversions.