En marxa les obres de la cobertura de la pista exterior de Can Titó

La setmana passada van començar les obres de la cobertura de la pista multijocs de Can Titó que tindrà una superfície de més de 1.600 metres quadrats. El nou espai cobert vindrà a descongestionar els usos del pavelló poliesportiu que s’ha quedat petit per assumir tota l’activitat que desenvolupen els clubs locals. A més dotarà al municipi d’un nou equipament cobert polivalent per desenvolupar altres activitats.

L’actuació està prevista en dues fases. En aquesta primera que s’acaba d’iniciar és prevista la cobertura de la pista amb una estructura metàl·lica sobre sabates de formigó armat. També es durà a terme la instal·lació elèctrica per tal d’il·luminar el recinte i es faran els baixants de coberta que arribaran fins a la xarxa de sanejament. Per últim es col·locarà malla metàl·lica per evitar que s’escapin les pilotes durant el joc.

Pel que fa a la segona fase de les obres serviran bàsicament per aixecar els laterals de tancament de la pista. S’ha previst un sistema que permeti l’entrada de la llum però no del vent.