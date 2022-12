En marxa la campanya comercial ‘Per festes, regalem-nos Tous’

Des del dia 15 de desembre i fins al quinze de gener estarà en marxa la campanya nadalenca ‘Per festes, regalem-nos Tous’, impulsada per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona. La iniciativa pretén fomentar el comerç local, i donar difusió dels productes artesans del municipi.

Des de l’Ajuntament de Tous, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’ha contribuït aquest mes de desembre a la decoració nadalenca de la porta dels comerços del nucli amb la intensió de convidar les persones que passin per davant a entrar-hi. Enguany, es pot veure en els establiments: Forn la Plaça, Perruqueria i estètica Raquel, Cal Ton, Farmàcia J. Domènech, Bar Don Paco, Cal Codina, L’Ateneu Municipal, Perruqueria Carme, Estètica Laura, Cinema de Tous, Teatre Nu i Restaurant l’Eucaria.

El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica de Tous, Pau Mir, fa una crida a què aquestes festes, regalem Tous “El comerç de Sant Martí de Tous és garantia de servei, qualitat, proximitat i sempre està al nostre costat… aprofitem-ho!”. De la mateixa manera, Mir ha recordat “també animem a la ciutadania a tenir presents les empreses i serveis autònoms locals, tots i totes formem una gran xarxa al servei de la gent de Tous, donem vida al comerç local!”.

Aquesta campanya no és l’única que, des de l’Ajuntament es promou per fomentar el comerç local i de proximitat. Durant l’estiu, també es posa en marxa la campanya ‘Comprar a Tous té premi’, impulsada conjuntament amb la Xarxa de Barris Antics, amb la qual totes les persones que comprin als comerços de Tous podran guanyar experiències. El mes passat, Tous també va acollir ‘Experiència Artesana’, una iniciativa del Consell Comarcal de l’Anoia, que conjuntament amb els ajuntaments de Tous, del Bruc, Copons i La Llacuna volen acostar l’artesania al gran públic i potenciar el talent dels professionals d’aquest àmbit i potenciar també la capacitat creativa de la comunitat artesana a la comarca. En aquest sentit, Pau Mir assegura que “és molt important per nosaltres recolzar el comerç de Tous, hem d’aprofitar que sempre estan al nostre costat i, sobretot, cuidar-los perquè hi segueixin sent”.