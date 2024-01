«En aquest negoci t’has d’adaptar cada dia, crec que aquest és el secret»

Publicitat

Sigrid Informàtica està gestionat per Sigrid Nieto. Autònoma emprenedora, el 2012, amb 20 anys, va crear la seva pròpia empresa de venda i reparació d’equips electrònics a Vilanova del Camí. Actualment amb més de 10 anys d’experiència al sector, està especialitzada en serveis per a particulars i empresa.

Ets una empresària amb més de 10 anys d’experiència. Què vas pensar quan vas decidir-te a obrir-la amb el teu nom?

Per a mi la tecnologia és una passió. I la venda de productes i serveis informàtics era la resposta lògica a la meva formació professional. La resposta era fàcil, volia fer les coses com jo creia que s’havien de fer. L’empresa s’havia de dir com jo.

Ara, amb més de deu anys d’experiència, com ho veus?

No he fet més que aprendre’n i créixer, en aquest negoci t’has d’adaptar cada dia. I crec que aquest és el secret.

Acompanyo més de 50 empreses de diverses mides i amb diferents problemes. Ofereixo manteniment mensual. Resolc incidències informàtiques. També ho faig amb particulars.

Sempre has fet serveis d’assessorament personalitzat a empreses i persones?

Sí, cada pregunta té diverses respostes, les descobreixes quan t’involucres amb l’empresa o la persona.

El que passa, és que la gent sí que sap de què està parlant, i aquí la qualitat, l’honestedat i la rapidesa juguen un paper fonamental. I és que la tecnologia és part de les nostres vides.

Fas muntatge d’equips a mida?

Sí, en faig.

Parteixo de configuracions predeterminades que gairebé sempre acabo editant i personalitzant. Repeteixo molt la paraula personalitzar, ho sento, però així és com treballo. Cada empresa i cada persona ho necessiten d’aquesta manera.

També reparacions?

Sí, m’he especialitzat en reparacions de hardware i instal·lació de software. És a dir, abans de fer una renovació d’equips sempre verifico si es pot donar una nova vida a aquell dispositiu.

A vegades plantejo la renovació de components per allargar la vida dels equips. Aquí hi ha el secret, aprendre a contractar o comprar el que realment necessites.

També faig neteja de virus (tan perillosament de moda), actualització d’equips, formatat, instal·lació de programari, configuració d’impressores i altres tipus de serveis per acompanyar als clients que ens trien.

Avui tothom ha de portar els aparells a l’oficina o pots treballar també en remot?

En el postcovid vàrem aprendre que la manera de treballar havia canviat definitivament. I òbviament, bona part de la feina es pot fer de manera remota. Això em permet donar serveis més ràpids, efectius i millors acompanyaments dels clients.

I essent una empresa amb cara i ulls (sense bots) el tracte sempre és humà.

Davant els cyberatacs, fas còpies de seguretat, poses arxius al núvol, implementes i mantens programes antivirus i Firewall?

Has sentit a parlar de grans atacs informàtics a grans empreses del nostre país? Segurament sí. Les nostres dades estan en perill. Per tant, a tots els clients els transmeto la necessitat de tenir còpies de seguretat no només al núvol sinó també físiques. Això permet accedir-hi en qualsevol moment sense necessitat de tenir accés a la xarxa.

Faig instal·lacions d’antivirus en tots els equips i recomano realitzar tasques d’actualització mensualment.

Tinc un grup d’assessorament de més professionals, que com jo, ens acompanyem.

Quins tipus de problemes són els més freqüents que resols?

Em trobo amb tot tipus de problemes. Resolc incidències habituals amb el correu, configuració del sistema, incidències amb impressores, problemes d’arxius en xarxa, actualització d’equips i posada a punt.

Però el producte més demanat és la renovació d’equips. Faig canvi de disc dur HDD per SSD amb instal·lació neta del sistema operatiu i així es guanya velocitat per aquell ordinador.

Fas formacions per saber moure’t amb els programes?

Contínuament estic fent formacions, cursos, tallers i xerrades. Tinc un grup d’assessorament de més professionals, que com jo, ens acompanyem. Ens adaptem, aprenem i entenem aquest món que canvia cada dia.

Aconselles i vens també perifèrics, consumibles, ordinadors, impressores…?

Sí, per aquesta raó vaig obrir una botiga de cara al públic. La gent té un problema amb la compra a Amazon i altres plataformes tecnològiques. Creuen que amb un clic més 48 hores d’espera tenen a les mans un gran producte. La gent està aprenent que no es tracta de comprar ratolins, teclats, portàtils, monitors, impressores… Es tracta de tenir un bon assessorament abans i després de la compra.

Treballo tot el que calgui: accessoris, consoles, tauletes… també consumibles per impressora. I el gaming, no el compren els nens sinó els adults per regalar al jovent i això també necessita suport.

Avui en dia el gaming interessa molt el jovent. Vens molts accessoris per aquesta activitat?

De tot: teclats, ratolins, suports, auriculars, taules, cadires, estoretes… També venc equips amb configuracions gaming o bé a mida.

Què passa amb la gent que compra smartphones, tablets… de forma online ?

Doncs que gairebé sempre tenen un problema. Has sentit a parlar que molta gent va a les òptiques a provar-se les ulleres per comprar-les després per plataformes perquè creuen que surt més econòmic? Doncs no és veritat. Sempre acaben necessitant recanvis, millores, ajustaments… Imaginat tot el que necessites amb la tecnologia.

Què t’agradaria que canviés d’aquest món?

Doncs que cada vegada més gent entengui que la tecnologia necessita suport i assessorament real.

Compartir