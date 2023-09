Emoció i il·lusions en la presentació de la nova Associació Magic Dream Team Anoia

L’Associació Magic Dream Team Anoia és un nou projecte social amb l’objectiu de fomentar l’esport inclusiu i ampliar el ventall d’activitats de lleure per les persones amb discapacitats i/o malalties mentals de la comarca de l’Anoia i rodalies. El pròxim dijous 21 de setembre, es presenta oficialment a Can Papasseit.

Magic Dream Team Anoia neix “amb l’objectiu de fer màgia”, segons ho descriuen les persones que en formen part. “En aquesta associació no existeixen els límits ni les barreres, una reivindicació que és el seu motor perquè ningú es quedi enrere per ser com és.”

La presentació oficial de l’Associació de Vilanova del Camí es va realitzat el passat dijous a Can Papasseit, i va ser tot un èxit. Raúl Martos, president de l’entitat, i un dels principals promotors d’aquest projecte assegura que la resposta del públic va superar les expectatives previstes. Van ser més de dues-centes persones les que van donar la benvinguda a la nova associació que ha rebut una calorosa rebuda per part de l’administració, les institucions anoienques i la societat en general.

Molt més que practicar esport

Des del naixement de l’equip el projecte no ha deixat d’evolucionar i de créixer. L’espai creat per Raúl Martos (aleshores en el si del Club Esportiu Anoia) ha generat una resposta enorme i actualment són més d’una cinquantena llarga les persones que integren l’equip. Un projecte, que va més enllà de la pràctica esportiva.

L’associació ha apostat pel lema “Creure i crear”, creure en “un món on ningú quedi enrere”, afirmen, i “contribuir a crear-lo amb aquest esperit”. Perquè un dels principals objectius com assenyala la vicepresidenta, Almudena Cara, és generar nous espais de socialització i continuar trencant barreres per avançar en la integració social. Com reconeix Cara, l’emancipació del projecte i la creació de l’associació implica molta feina, perquè no volen oblidar-se tampoc de la participació de les famílies i la societat en les activitats que tenen previst programar. El nou camí requereix també nous recursos i noves aliances i col·laboracions amb altres entitats.

Un dels objectius i reptes de l’Associació Magic Dream Team Anoia per aquest curs és incorporar l’atenció i l’oferta d’activitats esportives als infants.

És per tot plegat que el projecte reclama la participació de la ciutadania i és per això que serà fonamental la incorporació d’empreses amigues i de persones que es facin sòcies. Les persones interessades poden enviar un missatge a l’associació al correu electrònic magicdreamteamanoia@gmail.com o bé contactar personalment amb els responsables de l’entitat els dies d’entrenament: dimarts i dijous, al camp municipal de futbol de Can Titó.

Nova imatge

L’equip ha estrenat nou escut, obra de la dissenyadora Enya Nova que segons assegura Martos recull perfectament l’esperit de l’entitat: “moltes mans, de tots els colors i formes abracen una pilota de futbol”. La primera trobada de la temporada, serà mb la visita del Barça Genuine.