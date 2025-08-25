L’Embosca’t Festival escalfa motors per al 29 i 30 d’agost

L’Embosca’t Festival torna els dies 29 i 30 d’agost a Clariana per oferir als seus assistents una fusió de música i natura al mig del bosc. Gràcies a l’èxit com a experiència musical singular al mig del bosc, l’Embosca’t Festival es consolida dins els festivals musicals d’estiu de Catalunya i aquest any celebra la seva vuitena edició. Els noms d’aquest any són els de Rita Payés, Anna Andreu, Publio Delgado, Clara Peya i ‘Jo Jet i Maria Ribot’.
Programació Embosca’t Festival 2025
Divendres 29/08/2025
- 20h: Obertura de portes
- 21h: Rita Payés
- 22:35h: Anna Andreu
Dissabte 30/08/2025
- 19h: Obertura de portes
- 20h: Publio Delgado
- 21:10h: Clara Peya
- 22:30h: Jo Jet i Maria Ribot