L’Embosca’t Festival consolida una novena edició amb entrades exhaurides

Exitosa celebració de la 9a edició del singular festival de Clariana. El festival fusiona música i natura en una experiència única oferint concerts íntims al mig del bosc. Amb les entrades exhaurides per a les dues nits de festival, es va poder gaudir d’una selecció musical plena de sensibilitat i delicadesa, protagonitzada per connexions tan especials com la d’Anna Andreu i Rita Payés, que van compartir escenari desbordant talent i energia, i amb l’esperada actuació de la pianista Clara Peya, juntament amb Publio Delgado i Jo Jet i Maria Ribot que van tancar el festival emocionant a un públic respectuós, present i atent a la màgia d’aquestes vivències de bosc.
Un any més, l’Embosca’t Festival es consolida contribuint a la dinamització cultural del territori, en un espai idíl·lic de pau i bellesa. El festival ja es prepara per oferir noves propostes i sorpreses per a la desena edició. Més informació: emboscatfestival.cat