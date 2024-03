“Em vaig sentir molt connectat amb la idea de pintar l’interior i no una cosa que veus, ser amo del teu pensament”

Entrevista al pintor Enrich.R

Enrich.R (2001) és un jove artísta igualadí que destaca pel seu art abstracte. Des de ben petit, ha estat lligat al món artístic, i més que un ofici, per ell és una necessitat. Amb només 22 anys, ja ha exposat a galeries d’arreu, i és artista fix de l’Alzueta Gallery. La seva darrera exposició “Hampstead Park” és fruit d’una jornada recent a Londres.

Què és per tu pintar?

Pintar per mi és un estil de vida; una manera de pensar. Quan tinc un moment o si estic al llit, intento pintar un quadre amb el cervell per preveure què podria passar a l’estudi. Però no és una ciència exacta, i m’enganxa molt que hi hagi un component aleatori o espontani. Inclús quan has creat el teu llenguatge, et continua sorprenent de tant en tant.

De cada cinc quadres que faig, potser un arriba a emocionar-me, treballo per aquests moments, és com la recompensa d’investigar.

A part d’això, el meu pare és pintor i no m’amagaré mai perquè em sembla una estupidesa. Vaig normalitzar des de molt petit aquesta feina, quan sortia de l’escola i anava a l’estudi ja començava a sentir aquesta emoció, i ara que m’hi dedico, estic sentint una mica el que el meu pare fa molts anys que viu. M’omple molt perquè no és forçat, ha sigut una cosa molt natural.

Per altra banda, pintar em permet viatjar, i això també m’ajuda a tornar a l’estudi amb més ganes. La feina pot tenir un punt molt sacrificat mentalment, i viatjar em permet relacionar-me amb el món d’una manera diferent, trobar excuses a tot arreu per viatjar; per exemple si descobreixo un pintor que crec que té molt sentit que el pugui arribar a conèixer. Em fa descobrir que en el fons, no som tan diferents.

Què vols que senti algú que veu un quadre teu?



No hi penso molt, intento sorprendre’m a mi mateix amb l’esperança que també puc arribar a sorprendre un altre. Crec que és un error pintar pels altres i intentar agradar.

Com tries els títols de les exposicions?

Moltes vegades no m’agrada posar títol a les exposicions, però entenc que el públic ho ha de digerir. La meva última exposició Hampstead Park és en la que m’he sentit més en forma.

Vaig fer un viatge a Londres per conèixer Richard Long, un artista que per mi tenia molt sentit conèixer-lo. Vam estar passejant per Hampstead, un parc que hi ha al nord de Londres, ell ha treballat tota la vida caminant per diferents indrets del món, és del moviment “Land Art”.

Vaig estar caminant al seu costat i per mi va tenir molt sentit; a l’hora de buscar un títol, vaig pensar que cada quadro era com els llocs del parc on ens havíem anat movent. Vaig compondre l’exposició envers aquesta jornada que vaig fer amb ell.

Quins estudis has cursat?

Quan vaig acabar batxillerat, vaig fer una classe de belles arts, però no em va acabar d’agradar gaire, potser perquè la pintura que sempre m’ha agradat des del meu punt de vista és impossible d’ensenyar; s’aprèn treballant, viatjant i coneixent gent. Després vaig fer disseny a Elisava, fins al tercer any. Quan feia la carrera, paral·lelament treballava de pintor, com que encara no podia ser autosuficient, era també una excusa per no haver d’enfrontar-me a grans responsabilitats. El producte final dels projectes que fèiem a la classe eren molt similars l’un de l’altre, i m’angoixava molt veure com 20 persones amb cervells diferents traguessin coses tan similars. Això d’alguna manera em va fer creure que t’estaven fent encaixonar amb unes limitacions que amb la pintura no tenia, em sentia molt més lliure. A tercer ja començava a treballar amb alguna galeria, i em vaig embravir per seguir per aquí.

La pintura m’ha donat coses molt bones, perquè ningú et dirà el que has de fer i això és una llibertat, però a la vegada també pot ser una cadena.

El fet de ser fill de Ramon Enrich creus que et pot ser un avantatge?

L’avantatge per mi ha estat clara en l’àmbit d’aprenentatge, d’entendre la pintura material, d’entrenar l’ull, d’anar a museus des de petit, o anar al camp a pintar paisatges…

Potser molta gent pot pensar que pel fet de ser fill d’artista et pot ajudar a introduir-te en contactes, però el meu pare sempre m’ha dit que viure de la pintura és molt complicat. Si no proposes alguna cosa que estigui bé o que encaixi amb el que busca una persona o galeria, no t’agafaran.

I càrregues?

El tema del nom al principi quan em va començar a anar una mica bé va ser un dilema molt gran, jo em dic igual i no tenia cap intenció de competir ni em venia de gust. Sempre he pensat que el meu pare és un pintor que podria estar inclús més consolidat, i vaig decidir fer el canvi de nom per aquesta necessitat de no voler superposar-nos. Em vaig posar Enrich. R que és el meu cognom i sento que m’encaixa molt.

També teniu estils molt diferents…



El meu pare és un pintor figuratiu, però dins la seva pintura hi ha un component abstracte, la degradació del temps de les seves obres, aquests silencis tan temporals i eterns que ha pintat sempre…

Jo em vaig sentir molt connectat amb aquesta idea de pintar l’interior i no pintar una cosa que veus, ser amo dels seus pensaments. Tenir un pare pintor com a cosa bona, però que en el seu moment va ser una mica intensa, és que costa molt tenir una validació per part seva. De mica en mica vaig alliberant-me dels prejudicis de “què pensarà o què em dirà”. Ell sempre m’ha dit que es pot millorar el que faig, i això ha sigut un motiu d’evolució més ràpida, però a vegades acabes una mica fet pols. També soc partidari de mica en mica ser més propietari del meu criteri.

Quins artistes t’influencien més?



Els clàssics del segle passat sempre m’han agradat molt. Estudiar història de l’art i entendre què és el que passava abans i quines eren les necessitats et fa crear un vincle amb les coses que ja s’han fet; en el fons t’adones que tot és el mateix en certa manera, és una necessitat d’intentar sorprendre’s. D’artistes, et podria parlar d’Antoni Tàpies, Hernàndez Pijuan o del Richard Long; també d’artistes americans com el Julian Schnabel o el Donald Judd, són molt amos del seu llenguatge, des de lluny ja pots reconèixer que és una obra seva i quan t’hi apropes t’adones de tan bons que són. M’agrada relacionar la pintura amb la música, sento que són molt similars, quan sents els primers tres segons d’una cançó ja saps de qui és, i això sempre m’ha emocionat de l’art.

El meu pare va néixer al segle passat, i m’ha fet conèixer i ser molt fanàtic de certa gent; potser molta gent pot pensar que la meva pintura té un punt una mica antic, però el fet de ser jove també em fa tenir una mirada diferent. Jo mai vaig viure als anys 80 o els 70, o mai vaig viure l’època de Matisse, llavors no puc reaccionar envers totes aquestes coses, tinc molta nostàlgia de no haver-ho viscut i des de la distància tinc un record fals que m’he imaginat jo.

Fa poc vas exposar a la galeria Alzueta de Madrid. Quin balanç en fas?

Vaig tenir temps per reunir tot el que havia fet des que vaig començar fins ara, i posar-ho tot en una sala que no era molt gran. Quan ja tenia tots els quadres fets estava molt segur que aniria bé, és la primera exposició que em passa; va ser una exposició molt rodona, tant el nombre d’obres com l’espai i els colors amb els quals vaig treballar anaven molt acord, cada quadro donava la mà a l’altre. Quan es va inaugurar, vaig tenir una molt bona rebuda, que mai t’esperes, jo soc partidari de pensar que tot anirà una mica malament, i va anar molt millor del que m’esperava.

En quin moment decidiu treballar plegats amb la Galeria Alzueta?



Jo pinto amb una mànega d’aigua una paret de formigó, és un dels projectes que més m’agrada perquè és efímer. El galerista Miquel Alzueta un dia em va trucar comentant que li agradava molt el projecte de l’aigua. Ell no sabia que també pintava, i des d’aquell moment hem tingut una relació molt estreta, soc artista fix de la galeria, la meva pintura va molt acompanyada de la família Alzueta.

No et sap greu que l’aigua desaparegui?



Justament és la gran sort que tinc, ha sigut un molt bon exercici per fixar-me molt amb el que faig. Hi ha línies o formes que impacten més que altres, i com que saps que desapareixerà, ets molt més conscient del que estàs fent.

En la majoria dels teus quadres s’hi poden veure línies, podríem dir que aquest és el teu segell?

La línia és l’excusa amb la qual he estat treballant aquests últims anys, m’he fet meva les meves línies, però no la línia com a cosa universal. És un element que m’ajuda a posar en tensió el fons d’un quadre, o un color que pot tenir profunditat.

Com aconsegueixes l’efecte de volum a les teves obres?

M’agrada molt la pintura com a material, sempre l’he trobat molt viva, té la seva pròpia reacció i el fet que sigui incontrolable també et fa descobrir què hi pot haver a l’interior. També m’agrada molt el desgast de les coses per si soles quan hi intervé la natura, a vegades quan plou pot canviar completament un paisatge. Amb els meus quadres poso a prova diferents processos, creo superfícies molt matèriques de les quals sempre pots descobrir una mica més del seu procés.

Quan saps que has acabat un quadre?

Moltes vegades no ho saps fins que t’hi trobes, mai he sigut capaç de dir “ara vaig a l’estudi i acabaré aquest quadre”. El fet de tenir la pressió, o de tenir com una mica d’agenda et fa espavilar i trobar maneres per acabar-los, però a mi m’agrada pensar que un quadre és com una pissarra de l’escola; sempre podria ser la mateixa superfície i en el fons anar tapant, esborrant i crear noves capes.

La línia sí que m’ajuda a fer que hi hagi una reacció molt més fresca sobre un fons que porto treballant moltes altres sessions, depenent de com reaccionen aquests dos elements veus molt clar si el quadre està acabat o no, tot i que pocs cops he sigut capaç de veure-ho al moment; moltes vegades necessito deixar-lo descansar i contemplar-lo al cap d’uns dies.

Tens una tècnica a on et sents més còmode o encara estàs experimentant?

No estic en un moment de casar-me amb cap manera de treballar, m’agraden molt les persones que són capaces d’intervenir cada vegada diferent en un mateix entorn.

No estic gens tancat a noves metodologies o nous materials, a reinventar-me i innovar, el llenguatge es va creant a mesura que el treballes, no és una cosa a la qual estiguis eternament lligat.

Has pensat a experimentar amb l’escultura?

Sí, de fet per l’exposició que vaig fer a Madrid, vaig anar bé de temps i vaig fer alguna escultura, però no em vaig sentir amb la suficient força per a exposar-les; si no ho tens molt clar és millor no arriscar-te d’ensenyar-ho. M’agrada quan les obres que estàs veient t’entren molt clarament, l’escultura m’agrada i m’agrada treballar-la, però encara no he trobat quin seria el guió per poder-la desenvolupar més.

Amb el tema de la mànega a la paret, també m’agradaria portar-ho al públic; amb un company de París, estem mirant de trobar la relació entre la seva feina -ballarí, coreògraf i director de cine- amb el que faig amb l’aigua, i potser fer una exposició viva.

Molts dels teus quadres els fotografies el costat d’una cadira, mai la mateixa, per què?

El meu pare té una obsessió amb les cadires, des de petit cada dia m’he assegut a moltes cadires diferents. Hi ha una relació molt estreta amb l’espai i el mobiliari, i a vegades ja no són ni cadires, poden ser objectes trobats que creen una certa relació amb la pintura. La pintura sempre està envoltada d’un entorn on hi ha coses, i penso que la imatge és molt més viva així.

Com cases els quadres que fas amb l’espai on han d’anar exposats?



Quan m’encomanen una exposició em sento molt més realitzat perquè pinto per un motiu de conjunt, quan estic creant una nova col·lecció, busco que un quadre vagi lligat a l’altre. L’espai és un condicionant, perquè ja creo pensant en la llum que hi entra, la mida dels quadres i l’espai on exposes.

Quin és l’encàrrec més estrany que t’han fet?

El fet que un quadro s’hagi venut i que una altra persona el vulgui, m’ha fet retrobar amb una imatge que ja em resulta molt familiar. Haver de tornar-ho a fer per mi és estrany, no m’agrada copiar-me a mi mateix, penso que un quadro ha de ser fruit del següent, mai es pot retrocedir. A part d’això, sí que recordo un encàrrec que vaig fer que va ser bastant curiós perquè el client no va mesurar bé l’entrada de casa seva i no entrava per la porta; vaig haver de destensar-lo i tornar-lo a tensar a casa seva.

Has exposat a diversos llocs, quins són els pròxims projectes d’Enrich.R?

Ara estic molt centrat en una exposició que tindré a Nova York, treballar en una fàbrica em fa treballar com si tingués una feina de fàbrica, ara m’he mogut a un altre espai per afrontar aquesta exposició, ja que l’espai de treball també condiciona molt. Com que la galeria de Nova York és molt gran, estic treballant en un espai ampli i diàfan amb molta llum. Després cap al novembre -si tot va bé- m’han confirmat una exposició a Bèlgica, aquest estiu aniré a una fira de Copenhaguen i l’abril de l’any vinent, exposaré a Barcelona, al Turó Parc, que és la galeria de l’Alzueta a on encara no hi he fet cap exposició. A part d’això, anar-me buscant la vida i aprofitant les oportunitats que em puguin aparèixer.