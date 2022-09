Els vots de l’oposició tomben la creació d’un Pump Track a la Pobla

La Pobla de Claramunt no disposarà de moment d’un Pump Track, un circuit de dimensions reduïdes destinat principalment a l’ús de bicicletes de cros i a altres vehicles no motoritzats com patinets o patins, després que l’oposició rebutgés ahir l’ampliació pressupostària necessària proposada al ple municipal. L’equip de govern al consistori (Participa! i PSC) portava aquest punt al debat municipal després que fos tractat al llarg de l’últim any a través de la comissió de projectes promoguda per tal de tractar sobre algunes de les principals inversions municipals. La proposta, en tot cas, rebia els vots en contra d’Avancem per la Pobla (Junts) i del regidor no adscrit, Albert Duran. Mentre que Avancem ho feia assegurant que l’equipament no és necessari, que ja existeix un Skatepark i que entenen que l’emplaçament triat seria idoni per a un centre de dia, el regidor no adscrit argumentava el seu vot negatiu en què existeixen altres equipaments similars en la comarca i que mantenia el seu vot contrari a totes les partides pressupostàries per al 2022.

En finalitzar la sessió, l’alcalde, Antoni Mabras, valorava que “després d’un any tractant la qüestió en un espai de debat com és la comissió de projectes i d’incorporar els suggeriments que feien els regidors a l’oposició, només podem entendre aquests vots en contra com a una decisió que mira a les pròximes eleccions municipals. El Pump Track és un espai que ens demanen els mateixos joves, però que malauradament no podran tenir a la seva disposició”. De la mateixa manera Mabras posava en valor el treball fet per la regidora d’Esports, Berta Pons, per a consensuar i desenvolupar el projecte.

La gratuïtat de P2

En el mateix ple s’aprovava la modificació de l’ordenança que regula la taxa de l’escola bressol municipal per tal de poder aplicar la gratuïtat del P2 establerta des de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura afecta exclusivament a l’escolarització dels infants i no inclou altres serveis que ofereix el centre com ara l’acollida o el menjador.