Els Tres Tombs d’Igualada tindran caràcter simbòlic i no hi haurà animals

Tal com l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada va avançar fa unes setmanes, s’han anat plantejant diferents fórmules, consensuades amb l’Ajuntament d’Igualada, per adaptar la celebració dels Tres Tombs i la resta d’actes a la situació actual. Des de l’organització sempre s’ha tingut present que el més important és mantenir la qualitat de la festa, no la quantitat, i que qualsevol dels actes que es puguin dur a terme mantinguin l’essència de la festa per damunt de tot.

Finalment, i a causa de la situació actual, tots els actes que formen part de les festes gremials enguany es concentraran pràcticament en un de sol. El que sí es mantindran, amb canvis també, són els concursos de l’entitat, el de fotografia organitzat amb l’AFI, i el de dibuix a les escoles, dels quals s’informarà properament.

Dissabte 16, a les 12 del migdia, hi haurà el tradicional repic de campanes i dispar de morterets anunciant les festes. Donat que en aquesta edició no s’han nomenat banderers, les banderes gremials presidiran el balcó de l’Ajuntament durant la jornada del mateix dissabte.

Com cada 17 de gener a Igualada, el proper diumenge a 2/4 d’11 del matí i a la basílica de Santa Maria tindrà lloc el solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat, concelebrat per mossèn Francesc Xavier Bisbal i predicat per mossèn Eduard Flores. L’aforament, del qual ja ha finalitzat la inscripció prèvia i que ha donat prioritat als socis i sòcies de l’entitat, serà limitat i seguirà les mesures sanitàries actuals. Seguidament i també a dins de la basílica s’onejaran les banderes al so de la Patera, que s’interpretarà amb orgue, i es realitzaran uns “tres tombs” purament simbòlics, amb Sant Antoni, les dues banderes gremials i el Fanal encapçalant la comitiva.

Per primer cop en la història del Gremi cap animal participarà de la festa i no rebran la tradicional benedicció. Malgrat tot, les banderes sí que faran tres tombs i seran beneïdes i per tant, en aquest format gairebé íntim i reduït, es garantirà un any més la ininterrupció de la celebració, que està a les portes del bicentenari.

L’acte serà retransmès en directe pel canal Youtube de l’Ajuntament.