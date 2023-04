Els treballadors ja no hauran d’entregar la baixa mèdica a l’empresa

Des d’aquest dissabte 1 d’abril de 2023 els metges d’atenció primària ja no lliuraran dues còpies del comunicat mèdic d’incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica. La tradicional còpia per lliurar a l’empresa desapareix i el treballador malalt ja no serà el responsable de portar en mà aquest comunicat a la feina.

Amb canvi de protocol en la Seguretat Social, el procés serà íntegrament de manera telemàtica, ja que l’empresa podrà descarregar el fitxer directament de l’Institut de la Seguretat Social espanyol (INSS).

Així mateix, les empreses tindran l’obligació de remetre a l’INSS, en un termini màxim de tres dies hàbils i per mitjà del sistema XARXA, les dades econòmiques de l’informe mèdic de baixa.

L’objectiu de la mesura és simplificar els tràmits en la gestió de la incapacitat temporal, però també evitar al treballador obligacions burocràtiques que, estant de baixa mèdica, li poden resultar dificultoses.