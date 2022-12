Els tentacles de l’empresa catalana, arreu del món

A Catalunya hi ha 3.165 empreses que tenen filials a l’estranger. Segons dades publicades per Acció, són un total de 8.382 filials d’empreses catalanes repartides pels cinc continents, un 3,1% més que les registrades l’any 2019. És a dir, passats gairebé dos anys de l’esclat de la pandèmia, l’empresa catalana continua creixent arreu del món, i ho fa amb un nou protagonista: Amèrica del Nord.

Per fer el registre, Acció ha identificat únicament aquelles empreses amb filials a l’estranger que tenen la seva matriu amb NIF català i que tenen una participació mínima del 10% del capital de la filial. Desgranem l’informe d’Acció amb dos rànquings: la ubicació d’aquestes filials i el nom de les 20 empreses catalanes que més filials tenen a l’estranger.

Els tentacles de l’empresa catalana tenen dos principals pols d’ubicació: Europa, que concentra gairebé la meitat d’aquestes filials, i el continent americà, que acull el 38%. D’aquest segon destaca Amèrica del Nord, on les filials s’han incrementat un 10% des del 2019. Això sí, malgrat el fort increment, en el rànquing, Amèrica del Sud i Central (1.786 filials) continua molt per sobre del Nord, on s’ubiquen 1.176 filials. L’Àsia, l’Àfrica i Oceania, que no han registrat gairebé variacions, concentren conjuntament el 13% de les filials a l’estranger.

Per països, guanya Portugal, que concentra 873 filials, seguit dels Estats Units (729) i Mèxic (571). En quarta i cinquena posició se situen el Brasil (509) i França (505), amb volums molt semblants, però amb recorreguts molt diferents: En els últims dos anys les filials al país gal s’han reduït un 11,6%: de 571 a 505.

Per nom i cognom

Al Directori d’empreses a Catalunya amb filials a l’estranger (2022), Acció posa fil a l’agulla i anomena les 20 empreses catalanes amb més filials arreu del món, sense especificar el volum de cadascuna. El rànquing l’encapçala el grup FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), empresa amb una alta diversificació de serveis, que concentra la seva activitat en quatre principals línies de negoci: serveis de medi ambient (tractament de residus, neteja de carrers, manteniment de parcs i jardins…); la marca Aqualia, des d’on s’ocupa del cicle integral de l’aigua; infraestructures, a través de FCC Construcción i Cementos Portland Valderrivas; i l’àrea immobiliària, integrada per FCC Real Estate i Grupo REALIA. El grup genera al món més de 59.000 llocs de treball.

La família Grífols ocupa la segona posició del rànquing. El hòlding farmacèutic català creat el 1987 a partir de l’empresa Laboratoris Grífols ocupa a un total de 21.500 treballadors i produeix i proporciona serveis i solucions sanitàries a més de 110 països.

El segueix Fluidra, companyia del sector de la piscina i el wellness fundada l’any 1969. Segons publica la mateixa empresa, la seva xarxa de 135 delegacions comercials i més de 35 centres de producció s’estén per més de 45 països i compta amb un equip de 7.000 treballadors.

En quarta posició se situa el hòlding hoteler Dea Hotels SL, d’on penja el Grupo Hotusa (els hotels Eurostars, l’empresa de serveis turístics Restel i l’organització Keytel), i en cinquena COMSA (Corporacion de Infraestructuras SL), grup de desenvolupament d’infraestructures, enginyeria industrial i serveis, amb seu a Barcelona i amb més de 130 anys d’experiència.