Els serveis d’emergències han efectuat un total de 15 serveis a l’Anoia durant la revetlla de Sant Joan

Segons les dades publicades per la Generalitat els serveis atesos pels Bombers entre les 20:00 h d’ahir divendres 23 de juny i avui a les 08:00 h, a la comarca de l’Anoia, han estat 15.

Pel que fa als incendis de vegetació (agrícola, forestal, urbà) a l’Anoia s’ha fet una actuació. 9 treballs han estat per a incendis diversos com podrien ser de contenidors o vehicles. Altres servies com accidents de trànsits, salvaments o inundacions sumen un total de 4. El Dispositiu Preventiu ha fet una única acció.

En general es podria dir que cap dels accidents ha estat massa greu i el balanç és semblant al dels anys anteriors.

Més dades

En total a tota Catalunya, els Bombers han rebut 934 avisos, la gran majoria per incendis urbans.

Durant la nit s’han detingut un total de 91 persones, de les quals 35 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, 11 per delicte de lesions, 15 per violències de gènere o violència en l’àmbit de la llar i 30 per altres fets.

El Cos d’Agents Rurals ha realitzat 844 actuacions relacionades amb Sant Joan.