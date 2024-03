Els Sèniors masculins continuen amb la bona ratxa, i anoten la cinquena victòria consecutiva

Partit de caràcter molt ofensiu dels dos equips i una victòria que es queda a Igualada, sent la cinquena seguida, la desena dels últims dotze partits i la quinzena en total

Vint-i-tresena jornada de Lliga EBA on el CB Igualada rebia al CB Salt, equip filial del Bàsquet Girona amb jugadors molt joves i talentosos.

Inici de partit on els dos equips anotaven amb facilitat però que el CB Salt va aprofitar per agafar distàncies al marcador gràcies al seu encert. Tot i que la igualtat tornada a falta de de minuts amb 16-16 era llavors que els gironins aconseguien un parcial de 2-9 per tancar el quart amb avantatge, 18-25 per l’equip entrenat per l’ex ACB Albert Sàbat.

El segon període iniciava amb un CB Igualada que volia tornar al partit i que ho aconseguia a base d’ofici i d’un Eduard Burgès que anotava 11 dels 12 primers punts de l’equip al quart, deixant l’equip 28-31 a mitjans de quart. Aquesta diferència s’aniria reduint i apareixeria Arnau Batlà, que anotant ell els últims 7 punts de l’equip i gràcies a la defensa col·lectiva, els igualadins arribarien a la mitja part amb avantatge al marcador per 37-36.

El tercer període començava amb un CB Salt amb ganes de guerra i que de nou es posava per davant al marcador i que els igualadins recuperarien. Després d’un tram de molt igualtat anotadora, l’equip local obrirà una petita escletxa al marcador de 5 punts, que seria recuperada pels gironins i que de nou, amb molta empenta, els igualadins obririen de nou per tancar el quart amb un resultat de 62-57 que ho deixava tot obert.

L’últim quart veuria un molt bon inici de l’equip entrenat per Víctor Belenguer, que ben aviat es posaria 10 punts per sobre, diferència que arribaria a ser de 14 un bon tram del quart, 78-64 i a falta de 2 minuts, 88-77. Finalment, i controlant els ritmes i l’anotació amb un bon to defensiu, el CB Igualada tancava la quinzena victòria de la temporada.

Aquest proper diumenge 24 de març l’equip visita el CB Mollet, equip punter de la competició que ja està classificat per la Fase d’ascens a LEB Plata i que lluita per acabar la temporada com a primer classificat.