Els Reis arriben a Òdena, al barri de Sant Pere i al Pla de la Masia

Com cada any, la nit més màgica d’Òdena es celebra amb dues festes de Reis, totes dues molt esperades: la del poble, i la de Sant Pere i Pla de la Masia on el dia 1 de gener i 5 de gener hi tenen una cita per l’entrega de la carta i la Cavalcada dels Reis.

La Cavalcada del dia 5, omple els carrers d’Òdena plens de nens i nenes amb molta d’emoció i alegria, però al mateix temps amb molt de neguit per veure les cinc carrosses del poble: la carrossa de l’estrella, la de Jafsin i Fahem, i les tres carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar les quals reprodueixen any rere any el mateix recorregut; des de l’ermita de Sant Miquel, on pugen amb torxes, fins al seu acabament a la Plaça Major.

Allà els rep el consistori i es fan els discursos, que acaben amb un castell de focs i l’encesa del campanar. Després comença el repartiment de regals a les cases i masies de tot el nucli odenenc i de l’Espelt.

Per altra banda els Reis també arriben al barri de Sant Pere i al Pla de la Masia amb el recorregut de la cavalcada de ses Majestats que cada any surt del carrer Lleida (davant de la fàbrica Quimser) i ressegueix el barri del Pla i Sant Pere. Un cop finalitzada la cavalcada, els Reis i patges reparteixen a peu els paquets a més d’un centenar de llars.