Els regals que tothom vol rebre aquest Nadal

Nadal és l’època dels regals per excel·lència. Les famílies, els amics i els companys de feina es fan regals entre si, i cada any és repetir el mateix procés de pensar sense saber si serà un regal especial o no… Si t’has quedat sense idees per a fer els teus regals de Nadal, te’n donem algunes que de ben segur agradaran moltíssim! Tots aquests regals els podràs trobar a Milar Martínez.

iPad

L’iPad és una tauleta de la marca Apple; és un dispositiu de pantalla tàctil que va molt bé per llegir, estudiar, veure pel·lícules o vídeos, escoltar música, escriure, comunicar-te i més. És sens dubte el regal ideal per als amants de la tecnologia combinada amb estètica i funcionalitat.

Play Station 5

Aquesta nova consola creada per la marca Sony que ha estat dissenyada per ser utilitzada tant en vertical com horitzontal, és blanca i ofereix als seus jugadors un nou nivell d’experiència mai vist en les PS predecessores.

Patinet elèctric Ninebot Max

La moda dels patinets elèctrics sembla que va arribar per quedar-se! El patinet elèctric Ninebot Max és el regal perfecte per aquell amic o familiar que li agrada moure’s per la ciutat amb facilitat i sense gran esforç. És la opció perfecta per als usuaris que busquen un patinet elèctric potent i durador.

Cafetera Rivelic DeLonghini

Tots tenim aquell amic o amiga amant del cafè. Doncs aquest regal és l’ideal per aquesta persona! La cafetera Rivelic DeLonghini és una experiència de cafè immersiva, compta amb pantalla tàctil i no només fa cafè de forma automàtica, sinó que també mol el gra, permet escumar la llet i fins i tot ajusten la temperatura a la beguda que hagis de preparar.

Aquests i molts altres productes que poden ser el regal ideal per aquest Nadal els trobaràs a la botiga Milar Martinez (Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 135 Igualada). Afanya’t i fes ara les teves compres!

