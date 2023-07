Els quatre sèniors de l’Igualada HC tindran nous entrenadors

Els quatre equips de categoria sènior de l’Igualada Hoquei Club, que disputaran la Parlem OkLiga, OkLiga Plata, Nacional Catalana i Segona Catalana respectivament comptaran amb nous entrenadors, tres d’ells de la casa. A banda del primer equip, que ja es coneixia el nom de Marc Muntané com a primer entrenador, formant equip amb Joan Traver i Jaume Bové, ja es coneix qui seurà a la banqueta del segon, tercer i quart equip sènior del club arlequinat.

L’encarregat d’entrenar l’Igualada HC B, que competirà després de tres dècades a la segona màxima categoria de l’hoquei espanyol, serà Gabri Ramírez. L’entrenador capelladí, de professió professor d’educació física, té gran experiència a les banquetes: va començar fent d’entrenador al júnior de HC Piera i Capellades HC, i posteriorment com a entrenador del sènior (i algun equip de base) del HC Montbui. Al club igualadí ja porta cinc temporades, repartides en diverses categories: va fer-se càrrec del segon equip quan competia a Primera Catalana, segon entrenador de l’OkLiga amb Francesc Linares durant dues temporades, entrenador del Juvenil A i, fins ara, ha estat entrenant el Júnior A, amb el qual ha aconseguit el recent Campionat de Catalunya i una medalla de plata i bronze al Campionat d’Espanya a les dues darreres temporades.

La seva mà dreta a la banqueta serà Francesc Rubinat, que també ho combinarà amb la responsabilitat d’entrenar a l’Igualada HC D. ‘Ciscu’ s’estrenarà a la banqueta d’un equip sènior, que en aquest cas jugarà a Segona Catalana; aquesta passada temporada, que ha estat la seva darrera com a jugador, ja ha pogut fer un petit tastet entrenant a l’Infantil D juntament amb el seu germà. Com a jugador, es va formar des de l’escoleta de l’Igualada HC fins a júnior. Va fer el salt a sènior al HC Piera i va aconseguir ascendir l’equip a Nacional Catalana. Quatre temporades després, va tornar a Les Comes per capitanejar el segon equip igualadí amb el qual ha aconseguit ascendir a Nacional Catalana, guanyar la primera Copa Generalitat de la història del club i culminar la temporada amb l’ascens a OkLiga Plata. Un palmarès envejable que ha aconseguit en aquests darrers cinc anys al club de la seva vida.

L’Igualada HC C també tindrà una cara nova: el tècnic argentí Andrés Colaianni arriba a la banqueta igualadina provinent del Cerdanyola CH amb un molt bon currículum a les seves esquenes. Va formar-se com a jugador i entrenador al Club Ciudad de Buenos Aires, a Argentina. La temporada 2018/19 va aterrar a la península Ibèrica, més en concret al Deportivo Liceo, com a coordinador i també com a entrenador del segon equip liceista (a OkLiga Plata, sotcampions de la Copa de la Princesa). La següent temporada ja la va fer a Catalunya, formant-se com a entrenador a la base del Cerdanyola; la seva gran capacitat a la banqueta el va permetre la temporada 2020/21 agafar les rendes del primer equip, aleshores a Nacional Catalana. A la seva segona temporada com a entrenador del Cerdanyola CH va aconseguir ascendir a OkLiga Plata com a sotscampió de la categoria i va guanyar la Copa Generalitat (precisament contra l’Igualada HC). Aquesta passada campanya, ‘Andi’ s’ha proclamat campió de la Supercopa de Catalunya i ha aconseguit una meritòria vuitena plaça a OkLiga Plata.