Els pressupostos participatius de joventut decidiran on destinar 15.000€

L’Ajuntament d’Igualada, per mitjà del Departament de Joventut, ja ha obert el termini de presentació de projectes als Pressupostos Participatius Joves IMPULS 2021. Aquest procés participatiu té l’objectiu principal de promoure la participació dels joves de 16 a 30 anys del municipi.

Els pressupostos participatius són un mitjà de corresponsabilització que permet la participació de les persones joves en la gestió del pressupost municipal, ja que poden proposar, debatre i decidir sobre la destinació dels 15.000€ disponibles de pressupost, aprendre a gestionar i desenvolupar els seus propis projectes i crear una xarxa de treball amb altres joves de la ciutat, compartint experiències i sumant aprenentatges.

Sota el lema: “Per decidir… participa-hi!”, l’assemblea de joves Impuls construeix cada any una agenda plena d’activitats gratuïtes i obertes a tot el jovent de la ciutat de temàtiques molt diverses: cooperació, perspectiva de gènere, esport, música i lleure, arts plàstiques i escèniques…

L’edició IMPULS 2020 va estar marcada per la Covid-19 i malauradament no van poder tirar endavant tots els projectes. Enguany des de l’Ajuntament s’anima totes les persones joves que no van poder desenvolupar-lo a tornar-se a presentar per tal de poder fer-lo realitat tot respectant les mesures vigents. Els joves de 16 a 30 anys que els rondi un projecte pel cap i no sàpiguen com engegar-lo, tenen temps fins al dia 15 de març per presentar-lo als pressupostos participatius. Cal entrar al web www.igualadajove.cat/impuls, emplenar el formulari i enviar un vídeo de 60’’ presentant-lo.

Des del Departament de Joventut es vol agrair la participació dels participants en la creació i la selecció de les propostes. Trobareu més informació al perfil d’instagram @impulsjoves o al web de La Kaserna www.igualadajove.cat