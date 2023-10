Els Premis Zoom a punt per cantar claqueta en una edició amb propostes d’arreu del món

Del 23 al 25 de novembre, Igualada es convertirà un any més en el bressol de l’audiovisual català amb els Premis Zoom. El festival, que arriba a la seva 21a edició, muda el nom a “Premis Zoom internacionals de continguts audiovisuals a Catalunya” volent donar així més visibilitat a la gala de premis.

Al llarg de la roda de premsa s’ha remarcat la consolidació del certamen com a referent del sector audiovisual, i s’ha explicat la gran aposta de l’edició: el canvi de nom. Aquesta renovació va de la mà de la voluntat de donar més importància a la gala de premis, i també incorpora un nou disseny en l’estàtua lliurada als premiats. Tot i els canvis, se seguirà oferint les projeccions de manera presencial de les projeccions KM.0.

La coordinadora del festival Anna Cervera, explica que en aquesta edició els premis es desvetllaran en una gala; hi haurà diferents formats i el jurat determinarà el premi en funció de cada categoria. Els Premis Zoom internacionals de continguts audiovisuals a Catalunya seran retransmesos a través de La Xarxa+. Aquest any, també, es consolida la Zoom Class, una proposta educativa a on els alumnes de batxillerat i estudiants universitaris analitzaran els formats seleccionats en les categories de no-ficció seguint una finalitat acadèmica. El festival també torna a incloure la Zoom Experience, un acte obert al públic a on es projectarà el nou format d’actualitat amb la presència de l’equip humà.

El cartell de l’edició d’enguany l’ha fet el dissenyador igualadí Pep Valls, de l’estudi Evvo Retails. Valls explica que “en aquesta evolució del format, hem donat més pes al concepte dels premis. La idea és que els millors continguts audiovisuals estan a dins del zoom”.

Jordi Comellas, coordinador del festival, ha destacat que en aquesta edició s’hi van presentar una vuitantena de propostes en la convocatòria oberta el maig passat. D’aquestes 81 propostes, el comitè seleccionador ha fet una tria de les 40 projeccions que opten a ser premiats al festival. Comellas explica que aquestes propostes venen de 14 països diferents “més enllà d’Espanya, França, Itàlia, Alemanya… aquest any comptem també amb participació de Taiwan, Austràlia, Nova Zelanda, Guatemala, Brasil, Estats Units, Argentina… i de més”.

L’Ajuntament d’Igualada també ha participat de la presentació amb la presència de Pere Camps, regidor de Relacions Institucionals. Camps ha volgut agrair a tot l’equip que treballa perquè els premis zoom siguin una realitat “Els premis zoom ja són un referent. També cal felicitar a l’equip per la iniciativa i per voler involucrar al jovent de la ciutat del festival, impregnant-los així de coneixement sobre el món audiovisual i les tècniques que s’utilitzen”.

Finalment, Anna Cervera ha explicat que la decisió d’aquest any de no projectar totes les propostes presentades, és un canvi evolutiu que neix de voler economitzar els recursos i focalitzar aquests en els premis. Jordi Comellas, ha remarcat també el cost econòmic i humà que requereix subtitular les creacions de llengua estrangera, i per tant tret que els guanyadors de l’edició siguin projectes en llenhua catalana o castellana, no hi haurà aquesta projecció.