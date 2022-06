Els Premis Neptú reconeixen els valors i la resiliència dels esportistes igualadins

Aquest diumenge, 19 de juny, a les 7 de la tarda, el pavelló d’hoquei del poliesportiu de Les Comes d’Igualada va acollir la cerimònia de “Reconeixement a les entitats esportives i centres educatius d’Igualada” amb motiu dels Premis Neptú 2022. Aquest any, com que la competició esportiva encara ha estat marcada per les restriccions de la Covid-19, l’acte apostava per premiar i potenciar els valors i la resiliència de l’Esport tant de les entitats esportives de casa nostra com dels centres educatius. La cerimònia va tenir el fil conductor amb Pol Makuri, exemple de tots els valors que promou l’esport i que ha culminat amb la participació als Jocs Paralímpics.

Amb l’objectiu de premiar els valors de l’esport aquest any va ser cada escola o club els encarregats d’escollir a dues persones que mereixien un reconeixement per la seva participació, treball i esforç en matèria esportiva per premiar les actuacions que ajudin a consolidar l’esport com una mitjà de salut, de valors i d’enfortiment de la nostra societat. Poden ser esportistes, entrenadors, directius… cada entitat o escola explicarà el motiu de la seva elecció.

Així, amb aquesta premisa els premiats van ser:

PREMIATS DE LES ESCOLES DE PRIMÀRIA

Acadèmia Igualada: Abril Capdevila Torra i Adam Sekkoumi Ndij

Col·legi Jesús Maria: Laia Montiel Martínez i Ton Gabarró Sarri

Col·legi Monalco: Carla Rodríguez Rovira i Ton Bayà Morist

Escola Ateneu Igualadí: Gal·La Lubián Solé i Èric Poch Garcia

Escola Dolors Martí i Badia Izan Arroyo Liébana i Hugo Baz Gahete

Escola Emili Vallès: Íngrid Martín Dalmases i Bernat Rueda Queralt

Escola Gabriel Castellà i Raich: Salma Zaoui Kadim i Ismael Rius Millán

Escola Garcia Fossas: Laura Castells Nuñez i Jan Méndez Navarro

Escola Mare Del Diví Pastor: Elsa Ruix León i Roger Rica

Escola Mowgli: Clara Villanueva Muntané i Bernat Camps Pintó

Escola Pia d’Igualada: Martina Codina Ceron i Jan Torner Cabré

Escola Ramon Castelltort: Núria Consesa Caselles i Ivan Calvet Ornaque

Escolàpies Igualada: Claudia Vendrell Sena i Arnau Gumà Junyent

Maristes Igualada Roc Moncunill López

PREMIATS DE LES ESCOLES DE SECUNDÀRIA

Acadèmia Igualada: Elsa Alias González i Joan Roig Lobato

Col·Legi Monalco: Nara Fuentes Feliu i Arnau Azuaza Ausàs

Escola Àuria: Nayara Moraga Bayona i Sergio Ramos Rodríguez

Escola Anoia: Abril Prado Tamayo i Adrià Nogales Fernández

Escola Pia d’Igualada: Berta Garcia Bernaldez i Jordi Zheng

Institut Badia i Margarit: Jessica Rodríguez i Joan Sendra Leaz

Institut Joan Mercader: Doaé Zeriouh Zeriouh i Isaac Llenas Nogués

Institut Pere Vives: Maria Pomés García i Aitor Mora Ruiz

Maristes Igualada: Mar Buchaca Valdés

Institució Igualada: Laia Castells Martínez i Martí Palmes Parera

PREMIATS DE LES ENTITATS

Anoia Club Gimnàstic: Meritxell Trilla Travesset i Laura Muñoz

Anoia Rugby Club: Kristina Grusinaite i Ramon Muntada Pèrez

AE Hoquei Línia Igualada: Núria Enrich Bayà i Iker Jimémez Sanou

Club Atlètic Igualada: Carla Bisbal Belenguer i Aleix Camats García

Club Bàsquet Igualada: Judit Lamolla Alegre i Jordi Torres Murillo

Club Handbol Igualada: Pep Cubí i Adrià Nogales Fernandez

Club Natació Igualada: Júlia Monclús Marsal i Aitor Bustos Fernandez

Club Natació Igualada – Waterpolo: Anna Mallofré Bonastre i Xavier Palomo Canet

Futbol Club Fàtima: Andreu Palacios López i Ivan Soriano Cobos

Igualada Club Gimnàstic Aula: Mariel·La Espinalt Sànchez i Sheila García Pujol

Igualada Femení Hoquei Club Patins: Elba Garreta Lara i Manel Cervera Roman

Igualada Hoquei Club: Jana Molins Fillat i Eloi Cervera Del Fresno

Associació Petanca Fàtima 2013: Raúl Sánchex Carricondo i Adrián Hernández Andreu

Igualada Volei Club: Josep Patró Torrents i Ricard Jorba Martí

SE Ateneu: Liam Junyent Corti

Club Futbol Igualada: Francesc Martinez i Josep Maria Segura

Club Excursionista Uecanoia: Josep Sanchez Martín i Marisol Oliva Segura