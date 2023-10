Els Prats de Rei commemora per primera vegada a les persones gran

El diumenge, 1 d’octubre als Prats de Rei, per primera vegada es va fer un acte per commemorar aquesta diada dedicada a les persones grans.

L’acte va ser presidit per l’alcaldessa, senyora Carla Casas, juntament amb els regidors Srs. Guillem Duocastella i Gerard Soto acompanyats pel Sr. Enric Senserrich, vicepresident del Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

Després de la lectura, per part del Sr. Senserrich, del Manifest elaborat pel Consell de la Gent Gran de l’Anoia, especialment per aquest dia, i que alguns dels seus membres també hi foren presents en aquest acte i tot seguit, es va inaugurar la seva exposició titulada “L’autodidacte” i que fa referència a la capacitat d’envellir de forma activa i saludable que tothom pot dur a terme més enllà de la seva edat.

Un acte simbòlic on les persones assistents van poder conèixer la diversitat dels processos d’envelliment i els drets que cal preservar en les persones grans. L’artista, Sr. Senserrich, va poder mostrar i explicar l’exposició de pintures de paisatges, edificis emblemàtics i altres, que ell mateix ha après a pintar de forma autodidacta “sempre amb el cor i amb molta il·lusió que és el que ens manté actius i vius i que les persones grans tenim de cercar aquesta actitud positiva de fer coses”.

En acabar, es va cloure l’acte amb un petit refrigeri per a tothom i on les persones van poder intercanviar impressions i opinions.

Des de l’ens local, es vol agrair l’interès mostrat per les persones assistents en aquest primer acte del Dia Internacional de les Persones Grans celebrada als Prats de Rei, així com molt especialment a la inestimable col·laboració del Sr. Enric Senserrich.