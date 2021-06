Els Prats de Rei celebra el GroundUP Músic, organitzat per un famós artista veí del municipi amb 4 Grammys

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Prats de Rei l’edició virtual del GroundUP Music Festival, un esdeveniment organitzar pel músic multipremiat Michael League. Això sí, els veïns del municipi sí que van poder veure els concerts en directe. Michael League és un músic estatunidenc, compositor, productor i baixista del grup de jazz novaiorquès Snarky Puppy, amb el qual ha estat guardonat en quatre ocasions amb els premis Grammy. Va ser el 2013 quan League va visitar per primera vegada el municipi de l’Alta Anoia, on hi viu una amiga seva i va aprofitar per desconnectar i concentrar-se en composar cançons per un nou disc. Segons sembla, després de visitar-lo freqüentment, en el darrer any ja ha decidit instal·lar-se definitivament al poble i ser un pradenc més.

A l’edició d’enguany del GroundUp hi han participat només músics de la península per raons de la mobilitat pandèmica. Músics professionals fora dels circuits més comercials, entre els quals Bill Laurance, el mateix League tocant el baix, Gisela João i Justin Stanton, Rita Payés i Elisabeth Roma.

A més, el festival també incorpora la promoció de la cultura i gastronomia catalanes, una de les aficions de Michael League. Des dels racons de Prats de Rei, i entre actuació i actuació, alguns veïns del poble han ensenyat les seves receptes de cuina.