Els Pastorets de Calaf, un espectacle per viure amb els 5 sentits

Sota la direcció d’Eloi Fonoll, que viu els pastorets d’ençà que va deixar els bolquers, aquest any els Pastorets de Calaf estan disposats a oferir el millor espectacle de Nadal.

Els Pastorets de Calaf, amb text de Josep M Folch i Torres, és una representació tradicional amb els mitjans del segle XXI. És a dir, no hi ha adaptacions temporals ni elements que no siguin propis del text que l’autor va escriure a inicis del Segle XX, però la imaginació dels directors que han anat passant durant els quasi cent anys i el “savoir faire” dels equips tècnics de cada moment, han aconseguit que el públic hagi gaudit sempre d’un magnífic espectacle al nivell de les produccions professionals.

Enguany hi ha unes quantes novetats i moltes sorpreses. Segons l’organització, seran uns Pastorets per viure amb els 5 sentits on a l’espectador li semblarà formar-ne part gràcies a la il.luminació, els efectes especials i els grans decorats acompanyen la posada en escena i la interpretació dels més de 100 actors i actrius.

Després de cada funció dels Pastorets de Calaf hi haurà botifarrada per a tothom.

Dates de les funcions 2022 -2023

25 de desembre de 2022 a les 19:00 h.

6,8, 15 i 22 de gener de 2022 a les 17:30 h.

Preus de les entrades

Menors de 13 anys: 8 €

Socis del Casal de Calaf: 12 €

Públic general: 17 €

Descompte Calaf Jove: 50%

Descompte Carnet Super 3: 100%