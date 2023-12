Els Pastorets de Calaf a punt per pujar a l’escenari amb moltes novetats

Publicitat

La 98a edició dels Pastorets es presenta amb novetats tant sobre l’escenari com a escala logística incorporant diferents elements multimèdia que permetran afinar, encara més, els temps, les entrades dels actors i les actrius a escena i estudiar l’impacte que causen efectes especials a platea.

Enguany també s’ha renovat el vestuari dels pastors. Tant el disseny com la confecció dels diferents models, s’ha dut a terme per membres de l’equip dels Pastorets de Calaf i s’ha confeccionat de forma totalment artesanal per persones del municipi de Calaf i contrades.

Eloi Fonoll, director dels Pastorets de Calaf, un any més incorpora nous elements a un espectacle que es caracteritza pel seu caràcter avantguardista i que alhora, s’adapta perfectament al text original de Folch i Torres, demostrant de nou que la innovació i la tradició, poden conviure juntes sense crear estridències, sempre que es treballin amb sentit i coherència.

En la 98 edició dels Pastorets de Calaf, els treballs de direcció s’han centrat a polir aspectes interpretatius, escenogràfics i també organitzatius per tal de poder crear un espectacle encara més rodó i vibrant.

Fonoll ha fet una passa més en la seva tasca de direcció, no només trencant la quarta paret que separa l’escenari de la platea, per propiciar un espectacle en què hi ha moments que l’espectador el viu des de dins, sinó que també ha aconseguit omplir els buits del text de Folch i Torres creant imatges que enllacen les escenes les unes amb les altres agilitzant, així, els temps teatrals.

Un treball que no hagués estat possible sense la qualitat interpretativa d’un elenc de més de 130 actors i actrius i sense la capacitat de treball de tècnics i regidors que fan aconsegueixen que els Pastorets de Calaf hagi esdevingut un dels espectacles de Nadal més emocionants i espectaculars de Catalunya.

Un espectacle a l’altura de les grans produccions professionals del panorama

teatral de Catalunya

Els efectes especials impactants, els jocs lumínics, el vestuari dissenyat i confeccionat per membres de l’equip dels Pastorets de Calaf, la qualitat sonora, una impecable coreografia i el mestratge dels actors i actrius que funció rere funció, demostren les seves taules interpretatives donant vida a uns personatges que formen part de la memòria col·lectiva del nostre país, han estat els elements clau que han fet possible que el renom dels Pastorets de Calaf hagin traspassat el municipi de Calaf aconseguint la implicació de persones de tota la comarca, un fet que es tradueix en el nombre d’actrius i actors que aquest any hi participen, doncs enguany s’ha doblat el nombre d’intèrprets que donen vida als personatges de l’espectacle.

Botifarrada per tothom

En finalitzar la representació, es convidarà a tots els espectadors a fer un mos de botifarra i pa, regat amb vi de la comarca i càntirs d’aigua, una iniciativa que ha arrelat amb força i que fomenta idea de comunitat i identitat del poble català.

