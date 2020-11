Els pacients amb coronavirus ocupen dos terços de la UCI de l’Hospital

La situació a l’Hospital Universitari d’Igualada segueix estable respecte al número d’ingressats amb coronavirus. Des de fa entre dues i tres setmanes que les xifres es mouen al voltant dels 35 ingressats per coronavirus al centre igualadí. Això suposo que, aproximadament, 1 de cada 5 llits està ocupat per una persona amb coronavirus, uns percentatges que de moment no semblen alarmants.

On sí que hi ha una alta ocupació d’ingressats per covid és la Unitat de Cures Intensives, on aquest dimarts hi havia 8 persones ingressades amb covid d’un total de 12 llits disponibles, un 66% del total. S’ha de tenir en compte, expliquen des de l’Hospital, que la capacitat de llits d’UCI canvia en funció de les necessitats, ja que hi ha un nombre de llits fixos de crítics i capacitat d’ampliació de semicrítics flexible.

Pel que fa al número de morts per coronavirus, en la darrere setmana se n’han registrat tres a l’hospital igualadí i la xifra ja arriba a les 141 defuncions des de l’inici de la pandèmia a mitjans de març.