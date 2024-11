Els ossos de l’irlandès tornen a La Casa del Teatre Nu

Els ossos de l’irlandès és l’última producció de Teatre Nu, que actualment està en gira per tot el país. L’agenda de funcions acabarà amb una temporada al Poliorama de Barcelona entre el 27 de gener i el 12 de febrer. Abans, però, es podrà veure de nou a La Casa del Teatre Nu, on es va programar per primera vegada en format de funció prèvia a l’estrena.

En la sinopsi de l’obra, s’explica que el Llorenç ha demanat a l’Héctor i el Xevi de veure’s un moment. No els ha dit què vol. Però diu que és important. I deu ser-ho, perquè avui plou moltíssim i no ve de gust sortir de casa. Però no es pot esperar precisament perquè avui plou com fa anys que no plovia i, al poble, hi ha rieres disposades a desenterrar secrets que es creien oblidats. Voleu saber quins són? Els ossos de l’irlandès és un espectacle de Teatre Nu que on s’encaren tres homes amb les seves misèries, tres mascles amb el seu horror, tres ànimes amb les seves pors. I ho fem des de la comèdia, una comèdia negra, amarga i a vegades incòmode.

Els ossos de l’irlandès és una comèdia que s’emmiralla amb les dramatúrgies que centren l’acció en el món rural. Dramatúrgies contemporànies i ben vigents que ens presenten personatges allunyats del món urbà. Víctor Borràs i Gasch és l’autor de l’obra i ajudant de direcció. Ernest Villegas, Ivan Benet i Norbert Martínez són els tres actors en escena, dirigits pel Xavi Ricart.

L’espectacle ha tingut diversos reconeixements, com el Premi Quim Masó i el Premi Frederic Roda de la Diputació de Barcelona, a més de ser candidat als Premis Max per a la millor tasca de producció, i les nominacions als premis Teatre de Barcelona per al millor espectacle de proximitat. També ha rebut nominacions l’actor Ernest Villegas com a millor intèrpret de repartiment als Premis Teatre de Barcelona i als Premis Butaca.

Aquest diumenge 3 de novembre hi haurà una funció a les 18 h a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous. Per venir, cal reservar plaça enviant un correu electrònic a teatrenu@teatrenu.com, enviant un whatsapp al 677 51 96 25 o bé adquirint les entrades a través de la web: https://entradium.com/events/els-ossos-de-l-irlandes-teatre-nu.